Vlaanderen heeft Tom Coninx, in de VS volgen voetbalfans de Champions League met… Kate Abdo

Volgende week zaterdag staat in Kiëv de finale van de Champions League op het programma tussen Real Madrid en Liverpool. Vlaanderen zal dan weer warm welkom geheten worden door Tom Coninx, het vaste CL-anker van Q2. In de VS kiezen ze vanaf volgend seizoen voor een vrouw: Kate Abdo.

LEES OOK: Tom Coninx krijgt geen nieuw contract meer bij VTM

Vrouwen die voetbalprogramma’s presenteren, het is al lang niet meer zo uniek. Bijvoorbeeld in Italië zijn het dames en niet heren die talkshows over ‘calcio’ in goede banen leiden. Dat voorbeeld willen ze in de VS graag volgen, zo blijkt.

Mediaconglomeraat Turner kondigde namelijk aan dat Kate Abdo vanaf het seizoen 2018-2019 de Champions League-uitzendingen zal leiden. De Britse zal daardoor te zien zijn op TBS, TNT en truTV. Daarnaast zal ze ook samenwerken met het populaire Bleacher Report voor de verslaggeving van het Europese kampioenenbal.

“Ik ben in de wolken”, reageerde Abdo kort maar krachtig. De uit Manchester afkomstige 34-jarige presentatrice werkte eerder voor Sky Sports en Fox Sports. Ze spreekt vloeiend Spaans, Frans, Duits en Engels. Daarvoor was Abdo ook al de gastvrouw van World Sport op CNN en leidde ze twee keer het gala van de Gouden Bal in goed banen.

So excited to join @Turner and @brfootball to host next season’s #ChampionsLeague Am a huge fan of their sports coverage and feel privileged to work with such a talented group. Big thank you to @FOXSports for allowing me to take this on #football #soccer pic.twitter.com/jbSPyJtwGm — Kate Abdo (@kate_abdo) 16 mei 2018

Excited to have @kate_abdo join @brfootball's UEFA Champions League coverage in , starting with the upcoming 2018-19 season. pic.twitter.com/EchjvrtWty — B/R Football (@brfootball) 16 mei 2018

Foto: Photo News