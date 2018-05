N-VA beschuldigt Laurent van fraude: “We weten niet waar hij nog allemaal mee bezig is”

Als hij zijn aanwezigheid op het Chinese verjaardagsfeest niet aangaf, wat heeft hij dan nog allemaal verzwegen, is de redenering van N-VA. Foto: blg

Prins Laurent heeft een valse aangifte ingediend bij premier Michel. Dat concludeert regeringspartij N-VA op basis van zijn activiteitenverslag, een jaarlijks overzicht dat de prins indient in ruil voor zijn dotatie. Zo maakt hij geen gewag van zijn ­omstreden bezoek aan de Chinese ambassade, dat hem onlangs nog een sanctie opleverde. “Dit doet ernstige vragen ­rijzen over wat er nog allemaal ontbreekt”, zegt Kamerlid Peter Buysrogge, die een valse verklaring wil bestraffen met de intrekking van de dotatie.

Van de viering van de Beroepsvereniging van Frituuruitbaters tot een bezoekje aan een dierenasiel in Ninove: het staat allemaal in het activiteitenverslag van prins Laurent. Zo’n overzicht van zijn doen en laten moet de prins jaarlijks overmaken aan premier Charles Michel (MR) en aan het parlement, als tegenprestatie voor zijn dotatie van 308.000 euro.

Maar volgens N-VA heeft ­Laurent dit jaar een “valse activiteitenaangifte” ingediend. Zo staat tussen de 54 bezigheden geen enkele vermelding van zijn zeer omstreden bezoek aan de Chinese ambassade in juli van vorig jaar.

Die aanwezigheid van de prins op de viering van het Chinese ­leger, waar hij zijn opwachting maakte in militair uniform, kwam hem nochtans duur te staan, omdat hij de wettelijke verplichting niet was nagekomen om de premier op voorhand te verwittigen. Het zoveelste ­incident leverde de prins een eenmalige sanctie op: 15 procent van zijn dotatie werd ingehouden, zo’n 46.000 euro.

“Dit doet ernstige vragen rijzen over wat er nog allemaal ontbreekt op de lijst”, zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge. “We weten dat hij op dat feestje aanwezig was, hij heeft dat ook nooit ontkend. We kunnen uit het verslag dus niet afleiden waar de prins werkelijk mee ­bezig is.”

Buysrogge werkt daarom aan een wetsvoorstel dat valse ­verklaringen kan bestraffen met een gedeeltelijke of volledige ­inhouding van de dotatie. “Zo zal de prins niet meer kunnen aangeven wat hij wil.”

Foto: belga

Vage wet

Monarchiekenner Herman Matthijs (UGent, VUB) vermoedt dat Laurent het Chinese feestje niet heeft genoteerd omdat de sanctie toch al beslist was. Volgens hem ligt de “vage” dotatiewet aan de grond van de zaak. “Die wet is toe aan modernisering. Op dit moment is het niet duidelijk wat de prins nu juist wel en niet mag doen. Aanvankelijk hebben ze de bewoordingen opzettelijk breed gehouden, om niet alles vast te betonneren. Maar dit dossier heeft op korte termijn te veel problemen gekend”, zegt hij.

De prins was gisteren niet ­bereikbaar voor commentaar.