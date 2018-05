Anderlecht en Standard mikken op oude bekende in de Premier League, maar er zijn obstakels

De transfergekte slaat fel toe, zeker bij Anderlecht. RSCA ondergaat een extreme make-over en manager Luc Devroe onderhandelt momenteel over véél spelers. Zo richt hij nu zijn pijlen op Newcastle-verdediger Chancel Mbemba (23). Er zijn wel twee obstakels: Standard is ook geïnteresseerd én Mbemba staat (nog) niet te springen om terug te keren naar België.

Chancel Mbemba heeft nog weinig toekomst bij Newcastle. De Congolese verdediger werd in 2015 nog voor 12 miljoen euro weggeplukt bij Anderlecht, maar speelde dit seizoen in amper elf matchen mee. Zijn laatste optreden voor The Magpies dateert al van 27 januari, een korte invalbeurt van 17 minuten in de FA Cup tegen Chelsea. Coach Rafael Benitez plaatste Mbemba dan ook op de transferlijst.

Dat is de Belgische topclubs niet ontgaan. Standard informeerde al omdat de Rouches niet zeker zijn dat ze hun verdedigers Luyindama en Laifis straks kunnen houden en ze willen een nieuwe monsterlijke defensieleider. Maar in Luik hebben ze ondertussen ook door dat Anderlecht een belangrijke concurrent wordt voor Mbemba.

RSCA-manager Luc Devroe laat er in Brussel alvast geen gras over groeien. Hij wil tegen halfweg ­juni klaar zijn met 80 procent van zijn kern voor volgend jaar en hoewel er nog geen enkele topper is verkocht, zet Anderlecht nu al zwaar in op verschillende aanwinsten.

Devroe is wel verplicht om op meerdere paarden te wedden, want hij zal niet elke slag thuishalen. Bjorn ­Engels weghalen bij Olympiakos zal bijvoorbeeld niet lukken, want Engels verkiest een buitenlandse topcompetitie boven RSCA. Als rechtsvoetige verdediger is Mbemba dus een waardig alternatief.

Al wordt het ook een dubbeltje op zijn kant om de Afrikaan over te ­nemen. Mbemba is eergevoelig en zou een vroegtijdige comeback naar ­België naar verluidt ook zien als een mislukking. Hij verkiest een buitenlandse club en werd in Schotland al gelinkt aan Celtic.

Sels vijf jaar

Anderlecht heeft wel als voordeel dat Devroe momenteel goeie contacten onderhoudt met Newcastle in het dossier Matz Sels. Devroe was de afgelopen dagen in Engeland voor het WK U17, maar maakte ook van de gelegenheid gebruik om daar te onderhandelen met Newcastle. Eens er een deal is op clubniveau, zal Sels tekenen voor vijf seizoenen, maar de transferprijs vormt nog een struikelblok. Als Mbemba overtuigd kan worden dat paars-wit een goeie club is voor zijn toekomst, kan Devroe misschien wel een dubbelslag slaan. Sowieso weet Newcastle dat het de 12 miljoen die het zelf betaalde voor de verdediger nooit zal kunnen recupereren.