Is Vanhaezebrouck houden een goed idee van Anderlecht? “Was ik Coucke, ik had direct afscheid van hem genomen”

Hein Vanhaezebrouck (54) blijft ook volgend seizoen de trainer van Anderlecht. De Duitse krant Bild schreef gisteren nochtans dat Willy Sagnol (41) – assistent bij Bayern München – in beeld was als RSCA-coach, maar voorzitter Marc Couke ontkent dat staalhard. Meer nog, Coucke en Devroe raakten gecharmeerd door Hein Vanhaezebrouck. Maar is Hein houden een goed idee voor paars-wit? Onze analisten Ariël Jacobs en Aad de Mos komen niet overeen.