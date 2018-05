Staking piloten Brussels Airlines: onderhandelingen gaan de nacht in, zonder uitzicht op een akkoord

Ook na meer dan 12 uur vergaderen is er nog geen witte rook te zien op de hoofdzetel van Brussels Airlines. Directie en vakbonden hebben woensdag rond 22.30 uur nog geen akkoord bereikt om het sociaal conflict op te lossen bij de piloten, die voor de tweede keer deze week staakten. Het is koffiedik kijken hoelang de partijen nog doorgaan, bijgestaan door een sociaal bemiddelaar, maar een akkoord lijkt erg veraf.

De voorbije uren klonk het aan vakbondszijde dat de gesprekken in een “cruciale fase” waren aanbeland, waarin duidelijk zou worden of er nog een basis is om voort te spreken, of dat het eerder in de richting gaat van een breuk. Het tweede scenario lijkt op dit moment het meest realistische. In dat laatste geval zou een nieuwe stakingsdag, ten vroegste volgende week, tot de mogelijkheden behoren.

Er zijn woensdag van beide kanten voorstellen geformuleerd, maar het is duidelijk dat de standpunten nog een heel eind uit elkaar liggen.

Maandag zaten directie en vakbonden ook al een hele dag samen, zonder resultaat. Woensdag kwamen ze vanaf 10 uur weer bij elkaar.