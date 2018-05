Anderlecht doet officieel bod op Kroatisch talent en stelt package deal voor bij KVO (maar moet Club vrezen)

Het is Anderlecht menens om Luka Adzic (19) te halen. Paars-wit deed bij Rode Ster Belgrado een bod van 800.000 euro op de jonge linksbuiten. De Servische topclub heeft het nog niet aanvaard, maar aangezien Adzic’ contract in december afloopt, kunnen ze niet veel meer eisen.

In de Balkan ontstond deze week trouwens wat heisa rond Adzic. Rode Ster deed hem een nieuw vierjarig contractvoorstel, maar de entourage van Adzic wilde naar verluidt alleen tekenen als hij de garantie kreeg om in 70 procent van de matchen in de basiself te beginnen. Die eis zal hij bij RSCA niet stellen. Het was vooral een manier om Rode Ster af te wimpelen.

Musona-Milic

Anderlecht deed daarnaast een eerste officieel bod bij KV Oostende. Opvallend genoeg geldt dat aanbod niet alleen voor de Kroatische verdediger Antonio Milic (22), maar ook voor flankspeler Knowledge Mu­sona (26). RSCA probeert momenteel een package deal te regelen en Marc Coucke rekent op wat goodwill van zijn ex-club om deze duotransfer te bewerkstelligen. Hij sprak zelf met KVO-voorzitter Peter Callant. Alleen is Anderlecht niet de enige gegadigde voor Antonio Milic. In België wordt ook Club Brugge steeds hardnekkiger genoemd en er is ook buitenlandse interesse. Oostende blijft Marc Coucke wel erg erkentelijk voor de kapitaalsverhoging van 15 miljoen die hij deed bij zijn vertrek in februari, maar alle partijen hebben baat bij een deal waarbij vraag en aanbod de prijs bepalen.

Anderlecht mag Milic en Musona dan wel al een contract van vier seizoenen hebben voorgesteld, als andere clubs met een hoger bod komen, zal KVO daar ongetwijfeld ook oren naar hebben.