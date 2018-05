CLUBNIEUWS. Zalm-shirtjes Anderlecht zijn populair, Club Brugge gaat samenwerken met… Barça

De supporters van Anderlecht protesteerden afgelopen weekend nog tegen de nieuwe uitshirts, maar verkopen deden ze blijkbaar wel. Intussen gaat Club Brugge samenwerken met het grote FC Barcelona. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Onyekuru en Najar bestellen elk 10 zalm-shirtjes

Anderlecht was zondag in Gent een beetje het kneusje van de zalm. Het verloor niet alleen in de Ghelamco Arena, de supporters protesteerden ook tegen het nieuwe uitshirt in zalmkleur.

De truitjes – officieel koraalkleurig – zijn sinds dit weekend te koop in de fanshop van RSCA en de hele heisa over de lelijkheid ervan heeft er wel voor gezorgd dat de supporters nieuwsgierig zijn. Zo werden er dinsdag op één dag al veertig stuks van verkocht. Nog opvallend was dat Anderlecht-speler Henry Onyekuru en Andy Najar er elk tien kwamen halen. Ze lieten alvast niet uitschijnen dat ze straks hun huis moesten schilderen of zo. (jug)

ANTWERP. Great Old hervat op 16 juni

Komend weekend staat voor Antwerp de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma in Oostende. Nadien heeft de kern een dikke drie weken vakantie. In het weekend van 16 en 17 juni wordt alweer het startschot van de nieuwe campagne gegeven. Dan staan er fysieke proeven op het programma en op maandag 18 juni wordt er een eerste keer getraind. De club hoopt dat Aurélio Buta er dan ook nog bijloopt. De Great Old staat dicht bij een akkoord met Benfica over een definitieve transfer van de rechtsachter, die afgelopen seizoen al op huurbasis op de Bosuil speelde. (gegy)

BEERSCHOT WILRIJK. Shoppen bij Lierse

De volledige spelerskern van Lierse komt door het faillissement van de club straks transfervrij op de markt en daar hoopt Beerschot Wilrijk van te profiteren. De club staat dicht bij een akkoord met de linksvoetige centrale verdediger Pierre Bourdin (24) en aanvallende middenvelder Othman Boussaid (18). Ook de Aurélien Joachim (31) staat in de belangstelling van Beerschot Wilrijk. (gegy)

CERCLE. Nieuw contract voor Lambot, belangstelling voor Bourdin

Drie weken na het vertrek van Franky Vercauteren blijft Cercle op zoek naar een opvolger voor de kampioenencoach. De voorkeur gaat uit naar een Belg, maar ook een buitenlander blijft een optie.

Nardi, Cardona en Tormin worden ook volgend seizoen opnieuw ter beschikking van Cercle, nog vier andere jonge Fransen van Monaco zullen hun voorbeeld volgen.

Benjamin Lambot krijgt een nieuw contract, daarnaast is er ook belangstelling om ex-speler Pierre Bourdin terug te halen van het failliete Lierse. (kv)

CLUB BRUGGE. Samenwerking met Barça

De Belgische en de Spaanse FCB. Dan staat een samenwerking haast in de sterren geschreven. Club Brugge kreeg gisteren het bezoek van een delegatie van het medische departement van het grote FC Barcelona. De Catalanen kregen een rondleiding en een inkijk in hoe Club zijn spelers medisch begeleidt, gelijkaardig aan het bezoek dat een blauw-zwarte delegatie een paar maanden geleden aan Barcelona bracht. “We willen vooral knowhow uitwisselen”, verduidelijkt Roel Vaeyens, Brugs coördinator Sport en in dit dossier contactpersoon met Barcelona. “Met zijn Barça Innovation Hub heeft Barcelona een aparte pijler waarin het op zoek gaat naar nieuwe zaken om constant beter te worden. Daar kunnen wij van leren. Al hebben wij in ons ClubLab ook kwaliteiten waar Barcelona van kan profiteren. Daarom willen we informatie met elkaar delen.” (gma)

EUPEN. Peybernes verhoord na match tegen Moeskroen

In het onderzoek naar de gokaffaire bij Eupen is de Franse verdediger Mathieu Peybernes twee weken geleden ondervraagd door de politie. De speurders waren vooral geïnteresseerd in de veelbesproken 4-0-zege op de laatste speeldag tegen Moeskroen, die Eupen in eerste klasse hield. “Ja, ik ben toen verhoord”, bevestigde Peybernes gisteren. “De vragen gingen vooral over de match tegen Moeskroen, maar sindsdien heb ik niets meer gehoord over de zaak. Niet van de politie en niet via de club. Ik kan en wil er ook niet te veel over zeggen. Ik wacht zelf ook op meer nieuws, maar aangenaam is dit natuurlijk niet.” Jordan Lotiès, een andere Franse verdediger, zou zich vandaag moeten aanmelden bij de politie voor een verhoor, maar weigerde dat te bevestigen of te ontkennen. (thst, vdm)

GENK. Alleen Heynen blijft out

Na twee dagen te hebben uitgeblazen, startte Genk gisteren met de voorbereiding op de laatste competitiematch tegen Anderlecht. Na een reeks stabilisatieoefeningen als opwarming, werd het accent gelegd Philippe Clement mocht bijna de voltallige selectie verwelkomen. Enkel Bryan Heynen ligt nog in de lappenmand. Marcus Ingvartsen kon voor het eerst pijnvrij trainen. Zijn situatie wordt dag per dag geëvalueerd. Het is niet uitgesloten dat er voor hem nog een wedstrijdselectie in zit. Ook Sander Berge lijkt volledig hersteld van zijn spierscheur, maar zal sowieso niet meer in actie komen. (rco)

KV KORTRIJK. Nu ook Palmer-Brown, Verboom en Stojanovic geblesseerd

De ziekenboeg bij KV Kortrijk wordt alleen maar groter. Coach Glen De Boeck kan voor de slotmatch tegen Waasland-Beveren geen beroep meer doen op Palmer-Brown, Kagelmacher, Kumordzi, Verboom en Stojanovic. Palmer-Brown heeft een blessure aan de heup en is zelfs al afgereisd naar zijn moederclub Manchester City om zich te laten behandelen. Met ook het uitvallen van Van Loo, die in de wedstrijd tegen Moeskroen opnieuw met hartproblemen te maken kreeg, wordt de spoeling zo wel heel erg dun. (gco)

STVV. Keniaan op weg

De eerste versterking van STVV voor volgend seizoen komt mogelijk uit Kenia. De 25-jarige international Aboud Omar onderhandelde de voorbije dagen met de club over een contract.

Omar is een linkaschter die de voorbije twee seizoenen voor het Bulgaarse Slavia Sofia speelde. Eind april werd hij daar ontslagen na een dispuut met het clubbestuur. Eerder speelde Omar ook al voor het Griekse Panegialios. Hij heeft 28 caps achter zijn naam bij de Keniaanse nationale ploeg. Omdat Omar een vrije speler is, kan STVV hem gratis inlijven. De volgende dagen zal blijken of er een akkoord uit de bus komt. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Senegalees moet Thelin doen vergeten

De transfercarrousel van Waasland-Beveren blijft op volle toeren draaien. Gisteren geraakte transfer nummer zeven bekend. De Senegalese aanvaller Lamine Ndao komt over van de Franse tweedeklasser US Quevilly en ondertekent een contract voor drie seizoenen met optie op een vierde.

Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) verwierp trouwens het beroep van Waasland-Beveren tegen de 25.000 euro boete die de club kreeg na ongeregeldheden in de derby tegen Lokeren. Geel-blauw moet de boete dus gewoon betalen. (whb)