Stiksel op zak jeansbroek kost HEMA 4,4 miljoen euro

De Nederlandse winkelketen HEMA moet een boete van 4,4 miljoen euro betalen, omdat jeansbroeken die het bedrijf verkocht het beeldmerk van jeansfabrikant Levi’s schenden. Een Brusselse rechter bepaalde dat het stiksel op de broekzak van de HEMA-broeken te veel leek op het V-vormige stiksel van Levi’s.

De boete bestaat uit een bedrag van 20 euro per verkochte broek in de Benelux. In totaal gingen er 221.603 van die broeken over de toonbank. Bovendien mag HEMA geen vergelijkbare broeken meer verkopen. Doet de winkelketen dat wel, dan kost dat 100 euro per verkocht exemplaar.

HEMA stelt dat de juridische procedures nog lopen en wil zolang geen commentaar geven.