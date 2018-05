Flexi-jobs en witte kassa stoppen zwartwerkers niet: helft betrapt bij controles

Bij controles op zwartwerk in de horeca loopt nog altijd bijna de helft tegen de lamp. Ondanks de witte kassa en het succes van de flexi-jobs.

Zowel de witte kassa als de flexi-jobs werden twee jaar geleden ingevoerd om het zwartwerk in de horeca uit te roeien. Maar bij controles door de sociale-inspectiediensten werd vorig jaar nog in 43 procent van de gevallen een inbreuk vastgesteld, amper één procent minder dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Ook in 2015, voor de invoering van de witte kassa en flexi-jobs, werd bij een vergelijkbaar aantal controles iets minder dan de helft betrapt.

“Pakkans groter”

Volgens het kabinet van staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer is de horeca wel degelijk witter geworden. “Door gerichte controles, via datamining en datamatching, wordt de pakkans groter”, zegt woordvoerster Lotte Van der Stockt.