De Wever gooit Energiepact nu alweer overboord: “Kerncentrales ook na 2025 openhouden”

Het Energiepact is nog niet helemaal koud, maar N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt nu al dat er ook na 2025 nog kerncentrales zullen moeten openblijven. “De volgende ­regering zal gedwongen worden om die beslissing te nemen”, verklaarde hij gisteren tijdens een voorzittersdebat bij Agoria. Tot consternatie van zijn regeringspartners.

Als er een plaats is waar veel voorstanders zijn van kernenergie, dan is het wel bij de technologiefederatie Agoria. Een ideale gelegenheid voor De Wever om er een (kern)bommetje te droppen. Zijn partij keurde eind maart nog met lange tanden het Energiepact goed waarin ook een kernuitstap zit, maar de N-VA-voorzitter lijkt die nu al naar de prullenmand te verwijzen. “Fossiele brandstoffen vaarwel zeggen, ons wagenpark op elektriciteit doen rijden én uit kernenergie stappen, is tegen 2030 gewoon niet mogelijk. De 6.000 megawatt aan kerncentrales schrappen, dat is een beslissing die wij niet willen nemen”, stelde De Wever tijdens een debat met zijn collega-voorzitters.

De kernuitstap is volgens De Wever niet alleen onrealistisch, het zou ook te veel risico’s inhouden voor onze petrochemische industrie in de Antwerpse haven. Ervaringen in het buitenland – Frankrijk, Zweden en Zwitserland houden hun centrales open – sterken hem in zijn overtuiging. Duitsland stapte volledig af van kernenergie en daar is de energieprijs verdriedubbeld, benadrukte hij. De volgende regering zal gedwongen worden om hetzelfde te doen, voegde hij eraan toe.

Wachten op studie

De verklaringen zijn opmerkelijk. N-VA heeft altijd gezegd dat een volledige kernuitstap geen goede zaak is. Maar ze schaarde zich anderhalve maand geleden wel achter het principe. In het akkoord staat een reeks voorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de prijs voor de industrie niet sneller stijgt dan in de buurlanden. Ook de evolutie van de elektriciteitsmarkt wordt in de gaten gehouden. Ondertussen werkt energieminister Marie-Christine Marghem (MR) ­samen met Europa aan een regeling om gascentrales, die kerncentrales moeten vervangen, te subsidiëren. Maar De Wever wacht het resultaat van al dat gemonitor en studeerwerk dus niet af en zegt nu al dat het hopeloos wordt.

Weggegooid geld

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is het totaal oneens met De Wever. “Onze centrales zijn niet bestand voor de toekomst. In die redenering zou N-VA dan nieuwe centrales moeten bouwen, maar dat is gewoon niet haalbaar. En de oude verlengen is weggegooid geld”, stelt ze. Ook SP.A-voorzitter John Crombez is verbolgen. “Heel de bedrijfswereld vraagt zekerheid en nu zijn we weer vertrokken voor een hele periode. Dit is nefast voor het investeringsklimaat.”

Zeker is alvast dat dit een dossier wordt voor de verkiezingscampagne én de regeringsonderhandelingen. Volgens Rutten staat De Wever in een zwakke positie. “Hij wil de wet wijzigen en moet maar een meerderheid zien te vinden.”