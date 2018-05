Wetenschappers vragen Muyters militair onderzoek niet te financieren

Brussel - Meer dan honderd onderzoekers aan Vlaamse universiteiten ondertekenden een brief van Vredesactie waarin Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) gevraagd wordt geen militair onderzoek te financieren. Donderdag om 11 uur overhandigt een delegatie van de onderzoekers de brief aan het kabinet. De wetenschappers hekelen dat de zogenaamde IWT-richtlijn, die voorschrijft dat er geen Vlaamse overheidssteun naar militair onderzoek gaat, op de helling wordt gezet, op vraag van de defensie-industrie.

De onderzoekers hadden een onderhoud gevraagd met de minister, maar de minister wilde hen niet ontvangen. Daarom komen ze zonder afspraak naar het kabinet. De Morgen schrijft donderdag dat de N-VA’er dat onderhoud niet zag zitten omdat hij ook de vertegenwoordigers van technologiefederatie Agoria niet individueel had gesproken. Ook donderdag zal de delegatie van wetenschappers niet ontvangen worden door Muyters - de minister is op missie in Canada.

Midden maart liet het kabinet-Muyters al weten dat ze niet van plan zijn de IWT-richtlijn te schrappen of versoepelen. “We hebben gewoon een advies gevraagd om te verduidelijken wat wel en niet kan”, klonk het daar. Agoria had geijverd voor steun voor de ontwikkeling voor militaire technologie. “We hebben enkel een advies aan VARIO (Vlaamse Adviesruid voor Innoveren en Ondernemen, red.) gevraagd de richtlijn te actualiseren en te verduidelijken wat wel en niet kan. Dat is nu niet altijd duidelijk”, zei woordvoerder Thomas Pollet toen.

Ruim een maand later schreef De Tijd dat Vario oordeelde dat de Vlaamse overheid het bedrijven makkelijker moet maken subsidies te geven voor onderzoeksprojecten met een burgerlijk en een militair doel (dual use) en een financiering voor militair onderzoek. Muyters’ partijgenoot en voorzitter van het Vlaams Parlement Jan Peumans vroeg daarop zelf een advies aan bij het Vredesinstituut, omdat Muyters dat weigerde, aldus De Tijd. Dat advies wordt half juni verwacht.