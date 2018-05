Trump noemt criminele immigranten zonder papieren “geen mensen, maar beesten”

Brussel - De Amerikaanse president Donald Trump heeft criminele immigranten zonder papieren woensdag tijdens een rondetafelconferentie “beesten” genoemd. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Trump had in het Witte Huis een gesprek met sheriffs van Californië die tegen de “sanctuary laws” van hun staat zijn. Door die laatste wordt de communicatie tussen lokale agenten en federale immigratieambtenaren strikt beperkt.

Hij zei dat zijn administratie immigranten zonder papieren die misdaden begaan het land uitzet. “We hebben mensen die het land binnenkomen, of dat proberen. We houden er veel van tegen. We zetten hen het land uit, je zou niet geloven hoe slecht deze mensen zijn. Het zijn geen mensen, het zijn beesten”, zei hij.

Trump reageerde op een verwijzing die sheriff Margaret Mims maakte naar MS-13, de benaming voor een groep jeugdbendes in Noord- en Midden-Amerika.

Volgens Trump slagen de migranten zonder papieren erin Amerika binnen te komen door de zwakke wetten. De Amerikaanse immigratiewetten noemde hij “de domste ter wereld”. Hij beloofde het probleem aan te zullen pakken.