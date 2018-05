Bijna had de carrière van Ronaldo er helemaal anders uitgezien, vertelt Arsène Wenger

Bijna 22 jaar was Arsène Wenger coach van Arsenal. In die tijd had hij tal van vedetten onder zijn hoede, maar één wereldster ontglipte de Fransman: Christiano Ronaldo, die United boven de Londenaars verkoos. “We waren er nochtans dichtbij”, vertelt Wenger op de site van Arsenal.

Thierry Henry, Robert Pires, Cesc Fabregas, Mesut Ozil, Alexis Sanchez, Dennis Bergkamp: het lijstje sterren dat onder Arsène Wenger bij Arsenal schitterde is lang. Maar toch: die lijst had er nog heel wat indrukwekkender kunnen uitzien als Cristiano Ronaldo er ook had bij gestaan. En dat was in 2003 bijna het geval, zo vertelt Wenger op de site van Arsenal.

“Hij en zijn moeder waren hier en we waren dichtbij een overeenkomst. Toen kwam Manchester United op de proppen. Ze hadden een match tegen Sporting Lissabon gespeeld (waar Ronaldo toen speelde, nvdr) en Ronaldo was uitmuntend. Ze legden hem vast. Je kan je wel inbeelden wat het zou zijn geweest als Thierry Henry en Ronaldo samen hadden gespeeld. Ze hadden mijn verblijf hier helemaal anders gemaakt.”

Geld

Waar het dan misliep bij de transfer van de toen 18-jarige spits? Geld. “Wij boden 5 miljoen euro, verder konden we niet gaan. United legde 14 miljoen euro op tafel, dat konden we toen niet betalen.” Hoewel het bedrag nu niet indrukwekkend oogt, was het toen een record voor een tiener.

Arsenal pakte na 2003 nog een titel en speelde zelfs een Champions League-finale, toch domineerde United de jaren na de komst van Ronaldo de Premier League. Ronaldo ontpopte zich van een grote belofte tot een wereldster en voor de Portugees naar Real Madrid verkaste won hij drie titels, de FA Cup en de Champions League met de Mancunians.