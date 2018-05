Baby die met spoedbevalling ter wereld kwam in bakkerij, nadat moeder hartstilstand kreeg, is overleden

De baby die vorige week na een spoedbevalling in een bakkerij in Hulst, vlakbij de Belgische grens in Nederland, werd geboren, is overleden. De moeder kreeg een hartstilstand in de zaak, waarna het kindje via een keizersnede ter wereld kwam. De vrouw overleed dezelfde dag.

Het incident vond vorige week maandag plaats in een bakkerij in het Nederlandse Hulst (Zeeland). Daar kreeg een zeven maanden zwangere vrouw, die werkzaam was in de zaak, in de voormiddag een hartstilstand. Gezien haar toestand werd geen risico genomen en besliste de urgentiearts om de baby in de bakkerij op de wereld te zetten via een keizersnede. Daarna werden de mama en haar kindje met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw overleed dezelfde dag nog, maar het nieuws werd twee dagen later bekendgemaakt. De toestand van de baby werd toen nog altijd als zorgwekkend omschreven. Nu blijkt dat ook het kindje het niet overleefd heeft. In de regionale krant staan verschillende rouwadvertenties voor de boreling, meldt De Telegraaf.

Persoonlijk drama

“Heel Hulst is in diepe rouw. Het is een persoonlijk drama, iedereen in Hulst leefde en leeft intens mee met de familie”, aldus burgemeester Jan-Frans Mulder.

“Iedereen is intens verdrietig. We kunnen het nog niet bevatten”, zegt een kennis van de familie nog tegen RTL Nieuws. “Het was de laatste dag voor haar zwangerschapsverlof. Het is verschrikkelijk, zo’n groot verdriet.”