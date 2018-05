Goedkoper en er nog een vakantie bij ook: steeds meer Belgen laten plastische chirurgie uitvoeren in Colombia (ondanks gevaren)

Zon, zee én… eventjes onder het mes. Steeds meer Belgen trekken richting Colombia om er - vaak gekoppeld aan een vakantie - plastische chirurgie te laten uitvoeren, zo meldt het wetenschappelijke magazine Eos. De reden? Het is er goedkoper én de kwaliteit is er vaak erg goed, maar toch is het zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn.

Liposucties, borstvergrotingen, neusoperaties, ooglidcorrecties… Volgens de International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) werden in 2016 wereldwijd liefst negen procent meer cosmetische ingrepen uitgevoerd ten opzichte van het jaar ervoor. De meeste daarvan vonden plaats in de Verenigde Staten en Brazilië, maar met ruim 500.000 ingrepen in 2016 is ook Colombia aan een stevige opmars bezig op vlak van “medisch toerisme”.

Ongeveer een vijfde van de ingrepen in Colombia werd volgens ISAPS uitgevoerd op buitenlanders, onder wie ook een aantal Belgen. “Officiële cijfers zijn niet te vinden, maar op basis van getuigenissen uit ziekenhuizen ter plaatse kan ik concluderen dat ook landgenoten steeds meer hun weg vinden naar het Zuid-Amerikaanse land”, zegt Eos-journaliste Ellen Debackere.

Hét voornaamste motief daarvoor is uiteraard de lagere kostprijs. “Een standaardoperatie is er behoorlijk goed en kost slechts een vierde van de prijs die je hier betaalt”, zegt Moustapha Hamdi, diensthoofd Plastische, Reconstructieve en Esthetische Heelkunde aan het UZ Brussel. Andere factoren die meespelen: lange wachtlijsten in eigen land ontwijken, behoud van de privacy en het koppelen van een vakantie aan de ingreep. In Nederland is er zelfs al een reisbureau (Calibelleza) dat zich specialiseert in zogenaamde “beauty tours”: vlucht, transport, overnachting én operatie inbegrepen.

Keerzijde van de medaille

De succesformule heeft ook nefaste gevolgen. Artsen laten zich onder druk zetten door de toeristen, die soms in een vakantie van vijftien dagen zowel hun borsten als hun buik en neus willen laten opereren. Nazorg is geen optie: de patiënt moet kort na de operatie al terug op het vliegtuig – waar het risico op een trombose zich voordoet.

Hoewel Hamdi toegeeft dat “Colombia een aantal erg goede chirurgen heeft”, wil hij het medisch toerisme naar het land niet promoten. “Wat als er complicaties optreden als de patiënt weer thuis is? Even terugvliegen naar Colombia? Dat is te duur. Dan moet je toch nog naar een dokter in België en betaal je alsnog de volle pot. Ten tweede is er ook nog het risico op tropische infecties. De lokale hygiëne - of gebrek daaraan - kan ertoe leiden dat patiënten ter plekke een infectie oplopen die we hier niet goed kennen.”

“Garageklinieken”

Dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is, wordt ook bewezen door volgende cijfers. In 2015 overleden vijftien vrouwen in Colombia aan de complicaties van een cosmetische ingreep, een jaar later waren dat er al dertig. Iets wat volgens de Colombiaanse vereniging van plastische chirurgen (SCCP) vooral te wijten is aan de zogenaamde “garageklinieken”, illegale hospitaaltjes die ingrepen uitvoeren aan dumpingprijzen. “Door rekening te houden met enkele richtlijnen - bijvoorbeeld: heeft mijn arts een licentie? - kan veel ellende vermeden worden”, besluit de SCCP.

In Colombia zelf klagen ze alvast niet over de buitenlandse toeristen. Een studie van de marktonderzoeker Oxford Business Group toont aan dat buitenlanders die er om medische redenen in 2014 heen reisden niet minder dan 216 miljoen dollar in het land spendeerden.