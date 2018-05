76.000 West- en Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven gaan in op groepsaankoop energie

Brugge - Ruim 38.000 West-Vlaamse gezinnen en bedrijven en ongeveer evenveel Oost-Vlaamse gezinnen en bedrijven zijn ingestapt op de groepsaankoop die door de provincies georganiseerd werd. Dat melden beide provincies donderdag. Bijna 120.000 deelnemers schreven zich vrijblijvend in.

De groepsaankoop van de provincies West- en Oost-Vlaanderen bleek opnieuw een succes. In West-Vlaanderen stapte 68 procent van de ingeschreven deelnemers effectief in op de groepsaankoop. In Oost-Vlaanderen lag dat cijfer iets lager. Daar gingen zes op de tien inschrijvers effectief in op het aanbod van de beste bieder.

De online-veiling vond plaats op 8 februari. Drie energieleveranciers namen deel. Engie Electrabel bood de laagste prijs aan voor de combinatie groene elektriciteit/gas, maar liefst 33 procent onder de huidige marktprijs. Voor groene elektriciteit bleek Engie Electrabel eveneens het beste bod klaar te hebben.

Door het hoge aantal deelnemers en de samenwerking tussen West- en Oost-Vlaanderen kan de energieprijs gedrukt worden en sparen deelnemers gemiddeld 193 euro uit. Bovendien wordt ook de CO² teruggedrongen omdat het om groene energie gaat.