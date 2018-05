Onderwijsinstelling die student afbetalingsplan geeft, kan gezien worden als ‘verkoper’

Brussel - Een onderwijsinstelling die aan een student een afbetalingsplan voorstelt, kan beschouwd worden als een ‘verkoper’. Op die manier valt zo’n afbetalingsplan onder de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Het is wel aan de nationale rechter om te oordelen of de bepaling in kwestie oneerlijk is of niet. Dat oordeelt het Hof van Justitie donderdag in antwoord op een prejudiciële vraag van een Belgische rechter.

De zaak gaat over een studente die in de periode 2012-2014 studeerde aan de Karel de Grote-Hogeschool. De studente kreeg een afbetalingsplan voorgelegd omdat ze een bedrag van 1.546 euro voor haar inschrijving en een studiereis niet in één keer kon betalen. In 2015 stapte de hogeschool naar het vredegerecht in Antwerpen om het verschuldigde bedrag (plus rente en kosten) op te eisen. De studente zelf liet verstek bij de zitting.

De Belgische rechter vroeg daarop aan het Hof van Justitie of de overeenkomst over het afbetalingsplan kan vallen onder de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen en of de hogeschool daarbij kan bestempeld worden als een ‘verkoper’.

Ongelijkheid

Volgens het Hof van Justitie kan een onderwijsinstelling effectief gezien worden als een ‘verkoper’ wanneer het gaat om een dienst die ondergeschikt is aan haar onderwijsactiviteit. In die zin vallen bepalingen over afbetalingsplannnen voor studenten onder de Europese richtlijn over oneerlijke bedingen. Volgens het Hof is in dit geval trouwens sprake van een “ongelijkheid tussen de onderwijsinstelling en de studente, aangezien deze partijen op het gebied van kennis en technische bekwaamheden niet op dezelfde voet staan”.

Het is volgens het Hof wel aan de nationale rechter om concreet te oordelen of het beding in kwestie oneerlijk is of niet.