Mexicaanse banken slachtoffer van cyberfraude: dieven aan de haal met 15 miljoen dollar

Mexicaanse banken zijn het slachtoffer geworden van cyberaanvallen. Op enkele weken tijd werd op die manier meer dan 15 miljoen dollar buitgemaakt, zo bevestigt de centrale bank van Mexico donderdag.

Concreet gaat het om ongeveer 300 miljoen pesos, die uit het interbancaire systeem verdwenen zijn. Volgens de Mexicaanse centrale bank bleven de bankrekeningen van klanten buiten schot.

Er loopt een onderzoek. Details over de hackers zijn niet bekend. Het is dus niet duidelijk of de aanval uit het buitenland kwam.

Via het interbancaire systeem voeren banken in realtime transacties uit. Men kan inloggen via het eigen informaticanetwerk, maar ook via een externe leverancier. Vermoed wordt dat het via die laatste weg is dat de cyberaanval heeft plaatsgevonden. Minstens vijf Mexicaanse financiële instellingen werden geviseerd: drie kredietverstrekkers, één spaarkas en een makelaar. De namen werden niet vrijgegeven. Na de aanval zouden de instellingen hun interne procedures hebben aangepast. Die zijn nu veiliger, maar ook vertraagd, klinkt het.