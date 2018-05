Het einde van een tijdperk: Gianluigi Buffon kondigt afscheid aan bij Juventus

De 40-jarige Italiaanse doelman Gianluigi Buffon zet een punt achter zijn carrière als doelman bij Juventus. Dat meldde hij in een persconferentie van zijn club Juventus Turijn. Hij stond meer in 17 jaar meer dan 500 keer tussen de palen voor Juventus. Voor de Italiaanse Nationale Ploeg kwam hij 176 keer in actie. In 2006 werd hij Wereldkampioen met zijn land. Of hij doorgaat als voetballer of kiest voor een carrière naast het veld, maakt hij binnenkort bekend.

“Ik speel zaterdag tegen Hellas Verona mijn laatste wedstrijd voor Juventus”, zei Buffon. “Ik ben altijd bang geweest dat dit moment zou komen, maar nu is het zover. Ik wil iedereen bedanken om mij 17 jaar lang te steunen. Juventus heeft me niet alleen beter gemaakt als speler, maar ook veel rijker gemaakt als mens. Het was erg belangrijk voor me om dit avontuur te beëindigen met de titel en de beker.”

Over zijn toekomst is Buffon nog niet zeker. “Ik heb aanbiedingen op en naast het veld en de meest interessante naast het veld is van Juventus”, vertelde Buffon. “Als ik ooit wil doorgaan als voetballer, dan zal dat zijn omdat ik terug wil vechten om nieuwe mooie prestaties te bereiken. Het zal alleszins niet bij een Italiaanse club zijn. Ik ben nu trouwens nog te emotioneel en om zo’n beslissing te nemen moet ik eerst veel langer nadenken.”

Buffon is op verschillende vlakken een speler voor de geschiedenisboeken. Voor de Squadra Azurri hield de doelman maar liefst 77 keer de nul op 176 wedstrijden. Ook in de eigen competitie blonk Buffon uit in het behalen van clean sheets. 293 is zijn indrukwekkende aantal. Hij heeft met 974 minuten ook het record voor de langste tijd zonder tegendoelpunt op zijn naam staan. Buffon is wel niet de absolute recordhouder in gespeelde wedstrijden voor Juventus. De voormalige spits Alessandro Del Piero gaat hem nog voor in dat klassement.

Aanvoerdersband voor Chiellini

De doelman weet alvast wie zijn rol als kapitein bij Juventus moet overnemen. “Giorgio Chiellini is de beste keuze daarvoor. Ik heb heel lang met hem samen gespeeld en hij belichaamt perfect de waarden die Juventus zeer belangrijk vindt. Hij gaat dat zeer goed doen”.

