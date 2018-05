Knokke legt wildgroei van reclameborden aan banden

Knokke / Knokke-Heist - Badstad Knokke heeft de regels rond het plaatsen van reclamedragers en strandvlaggen verscherpt om een wildgroei tegen te gaan en een mooi straatbeeld te behouden. Dat zegt Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen), schepen van Toerisme. Het nieuwe reglement treedt op 1 juni in voege.

Knokke is het beu dat toeristen en inwoners in toeristische zones en winkelstraten vaak moeten slalommen tussen de reclameborden en heeft daarom het reglement aangescherpt. “Op zich verandert er heel weinig. Er bestaat al langer een reglement. Zo is het al langer verboden om een deel van het openbare terrein in te nemen. Dat geldt niet enkel in Knokke, maar overal”, zegt Wittesaele.

De schepen wil vooral af van de wildgroei van reclamedragers en vlaggen die het straatbeeld storen. “Als één iemand een vlag zet, dan moet de andere volgen. Met deze maatregelen nemen we eigenlijk de lokale handel en het merk Knokke in bescherming en versterken we de kwalitatieve uitstraling van onze badstad. Er zijn nog altijd tal van uitzonderingen mogelijk en een stoepbord aan de winkelgevel kan bijvoorbeeld nog altijd”, aldus Wittesaele.

Onderzoek wijst uit dat de inwoners, toeristen en tweedeverblijvers juist voor Knokke kiezen voor de netheid, properheid en het belevingsgevoel. “Op lange termijn speelt het dus zeker in het voordeel van de handelaars als we het uitzicht net en proper houden. Daarvoor komen de mensen”, besluit Wittesaele.