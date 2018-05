Tweelingzussen in finale missverkiezing: bepaal dan maar eens wie moet winnen

Een Nederlandse tweeling maakt het de jury van een missverkiezing wel heel lastig: beide meisjes bereikten namelijk de finale. “Ik ben benieuwd hoe de jury daarmee omgaat”, aldus de vader.

Tweelingzussen Demy en Kyara Balk (16) uit het Nederlandse Soest staan op 27 mei in de finale van de schoonheidswedstrijd Miss Teen of Utrecht. Het is niet vreemd dat beide meisjes het zo ver schopten, ze zijn namelijk moeilijk uit elkaar te houden. “Het is een twee-eiige tweeling, maar ze lijken verdomd veel op elkaar”, zegt vader Michèl tegen de regionale omroep RTV Utrecht. Ook de stemmen van Demy en Kyara verschillen amper.

Toch is er wat hulp voor de jury. “Demy is wat stoerder”, aldus Kyara. “En Kyara heeft een ronder gezicht”, zegt haar zus. Om het onderscheid te vergroten zullen de zussen ook verschillende make-up en kleding dragen. “We hebben maar besloten niet dezelfde bikini en jurk aan te trekken”, klinkt het in het Algemeen Dagblad.

Bovendien draait de missverkiezing niet enkel om het uiterlijk, de kandidaten moet zich ook presenteren. De jury is namelijk op zoek naar een “krachtige jonge vrouw die straalt van binnen en daardoor ook van buiten”.

Wie is de mooiste?

Over wie ze zelf de mooiste vinden, durven Demy en Kyara geen uitspraken te doen. “Dat laten we aan de jury over.” Toch kunnen ze niet beiden winnen, maar dat zal geen problemen opleveren binnen het Balk-huishouden. “Ik zou Kyara echt aanmoedigen en steunen”, aldus Demy. “Als Demy wint, dan gun ik het haar echt”, reageert Kyara.