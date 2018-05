Dit is het eerste dodelijke slachtoffer van de e-sigaret

In de Verenigde Staten is een man overleden door het gebruik van een elektronische sigaret. Een autopsie op het lichaam wees uit dat de e-sigaret ontplofte en deeltjes ervan in zijn hersenen terecht kwamen. Er wordt aangenomen dat de 38-jarige Tallmadge D’Elia de eerste persoon is die omkomt door het ontploffen van een e-sigaret.

Op 5 mei ontdekte de brandweer het lichaam van Tallmadge D’Elia (38) in een uitgebrande slaapkamer van zijn huis in Florida. 80 procent van zijn lichaam bleek verbrand. Bij een autopsie werd ontdekt dat D’Elia om het leven kwam doordat zijn elektronische sigaret ontplofte. De explosie zorgde ervoor dat er twee stukjes in zijn hersenen kwamen.

De dood van D’Elia, een voormalig televisieproducent, wordt als een ongeluk beschouwd. Als officiële doodsoorzaak werd een “projectielwond aan het hoofd” genoteerd, zo meldt de krant ‘Tampa Bay Times’. Christopher D’Elia, de vader van de overleden man, is diep geschokt door de dood van zijn zoon.

Het is niet de eerste keer dat een elektrische sigaret tot brand leidt Volgens de Amerikaanse brandweer waren er de laatste acht jaar 195 afzonderlijke incidenten van branden en explosies door e-sigaretten. Daarbij raakten 133 mensen gewond, waarvan 38 ernstig. Toch zou dit het eerste geval zijn waarbij iemand om het leven komt.