Club Brugge laat beloftevolle verdediger naar KV Mechelen vertrekken

Club Brugge heeft donderdag laten weten dat verdediger Laurent Lemoine de club definitief verlaat. Lemoine trekt naar KV Mechelen, waar hij een contract tekende tot juni 2021. “Ik voel me klaar voor deze stap”, liet de Belgisch-Braziliaanse verdediger optekenen bij zijn voorstelling in het AFAS Stadion.

De 20-jarige Lemoine was jarenlang een sterkhouder in de Brugse jeugdploegen, maar doorbreken in het eerste elftal lukte niet voor de Henegouwer. Blauw-zwart leende hem dit seizoen uit aan 1B-club Roeselare, waar hij tot zeventien optredens kwam.

Volgend seizoen komt hij opnieuw in de Proximus League uit, maar dan bij het gedegradeerde KV Mechelen. “Toen KV Mechelen belde, kon ik niet weigeren”, aldus Lemoine op de website van Malinwa. “Het aanbod, het project, het nieuwe stadion, de geweldige fans ... Zelfs al zal het voor mij opnieuw een jaar worden in 1B. Het spel in 1B is minder technisch dan in 1A, het is veel fysieker. En mentaal moet je elke wedstrijd top zijn. Je speelt vaak tegen dezelfde tegenstanders en dat is niet te onderschatten. Elke wedstrijd moet je weer anders aanpakken, ook al is het de tegen hetzelfde team.”

“De ambitie voor komend seizoen is duidelijk”, vervolgde Lemoine. “Kampioen spelen en terugkeren naar 1A. KV Mechelen is een club die altijd tot de betere clubs in 1A moet behoren. Zelf wil ik ook in de hoogste divisie spelen. Op het einde van afgelopen seizoen bij Roeselare had ik al het gevoel dat ik klaar was voor die stap.”