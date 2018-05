Bourgeois trekt grote ogen bij gebrek aan Vietnamese bureaucratie: “De slinger is bij ons doorgeslagen”

Met grote ogen keek Vlaams minister-president Geert Bourgeois deze week naar de snelheid waarmee in Vietnam infrastructuur wordt aangelegd, in tegenstelling tot met wat in eigen land gebeurt. “We leven gelukkig in een rechtsstaat, maar de slinger is te veel doorgeslagen”, vindt de minister over de vele procedures die in Vlaanderen nodig zijn.

Vietnam, waar deze week een economische missie plaatsvindt, kent een economische groei van 6 à 7 procent. In sneltempo worden er havengebieden en snelwegen aangelegd. In België zijn er allerlei kosten- en batenanalyses en Europese regels, bezwaren en beroepsprocedures. “Bij ons mag het wat sneller gaan”, geeft Bourgeois toe. “De slinger is te veel doorgeslagen. Daarom maakte mijn regering werk van een vereenvoudiging van die regelgeving door bijvoorbeeld één omgevingsvergunning in te voeren. Maar we gaan niet terug naar een staat waarin al die rechten worden afgeschaft. We gaan de klok niet terugdraaien.”

Ook voor de Raad van State geldt volgens Bourgeois dat er te veel procedures en beroepsmogelijkheden zijn. “Vandaar dat we een decreet ‘complexe projecten’ goedgekeurd hebben dat bepaalt dat je in een vroeger stadium bezwaren moet uiten. Maar we gaan altijd met een gebalanceerd systeem blijven.”

De Vlaamse regeringsleider heeft er bijna een hele week opzitten in Vietnam. Meer dan zestig bedrijven en organisaties namen deel aan de handelsmissie. “Een heel geslaagde missie”, vindt de minister-president. Ervaring leert dat zowat de helft van de goede contacten die de bedrijven op dergelijke missies hebben, tot een contract leiden. “Vlaanderen leeft van export. Eén op de drie jobs hangt in Vlaanderen af van export.”