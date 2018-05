Kampioenenmaker van Leicester City Claudio Ranieri neemt afscheid van FC Nantes

FC Nantes heeft donderdag bekendgemaakt dat Claudio Ranieri volgend seizoen geen hoofdcoach meer zal zijn van de club. De 66-jarige Italiaan was sinds vorige zomer aan de slag bij de Kanaries, die voor de slotspeeldag in de Ligue 1 op de tiende plek staan. Nantes benadrukt dat hij zelf afscheid neemt.

Ranieri had nog een contract voor volgend seizoen, maar kon al een tijdje niet meer door dezelfde deur met voorzitter Waldemar Kita. Op de clubwebsite bedanken beide partijen elkaar voor de samenwerking. Ranieri heeft ook nog een woordje voor de spelersgroep. “Ik wil de spelers bedankt voor de fantastische eerste helft van het seizoen, ook al maar de tweede helft een pak moeilijker. De spelers hebben alles gegeven en dat is het belangrijkste.” Nantes kon na Nieuwjaar nog slechts drie competitiewedstrijden winnen.

Met Yassine El Ghanassy en Joris Kayembe staan ook twee landgenoten op de loonlijst van FC Nantes. Beiden kenden een tegenvallend seizoen en konden nooit aanspraak maken op een vaste basisplaats.

Claudio Ranieri heeft er al een rijkgevulde trainerscarrière opzitten. In Italië stond hij onder meer aan het hoofd van Cagliari (1988-1991), Napoli (1991-1993), Fiorentina (1993-1997), Parma (2007), Juventus (2007-2009), AS Roma (2009-2011) en Internazionale (2011-2012). Buiten de landsgrenzen coachte hij topclubs als Valencia (1997-1999 en 2004-2005), Atlético Madrid (1999-2000), Chelsea (2000-2004) en Monaco (2012-2014). Zijn strafste prestatie realiseerde Ranieri bij Leicester City (2015-2017). Hij leidde de Foxes naar een totaal onverwachte Engelse landstitel in 2016.