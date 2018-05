11.11.11 wil dat ons land oprichting VN-onderzoekscommissie voor Gaza steunt

Brussel - De VN-Mensenrechtenraad komt vrijdag in spoedzitting bijeen over de situatie in Gaza. Er zal normaal gezien een voorstel besproken worden over de oprichting van een speciale VN-onderzoekscommissie. 11.11.11, de koepelorganisatie van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, vraagt dat ons land de oprichting van een internationaal VN-onderzoek voluit steunt.

Nadat vorige maandag 61 inwoners van Gaza werden gedood door het Israëlische leger, blokkeerden de Verenigde Staten op 15 mei een internationaal onderzoek naar de situatie in Gaza. De VN-Mensenrechtenraad komt daarom op vrijdag 18 mei in spoedzitting bijeen in Genève. België, dat lid is van de VN-Mensenrechtenraad, steunde de bijeenroeping van deze spoedzitting.

Internationaal klinkt de roep om een onafhankelijk onderzoek steeds luider. Zowel de Mensenrechtencommissaris van de VN, secretaris-generaal van de VN António Guterres als de Europese Unie roept op tot een onafhankelijk onderzoek. 11.11.11 roept de federale regering op om de oprichting van een speciale VN-Onderzoekscommissie voluit te steunen en om vervolgens druk uit te oefenen op Israël om VN-onderzoekers toe te laten in Gaza.

“Europa moet aan Israël duidelijk maken dat dit geweld onaanvaardbaar is en niet zonder gevolgen kan blijven”, aldus 11.11.11. “We juichen de krachtige veroordelingen van het bloedbad in Gaza toe en verwachten nu ook concrete daden.”