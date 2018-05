Zeven maanden cel voor jongeman die gsm stal tijdens politieverhoor: “Hij is dus blijkbaar echt zo dom”

Brugge / Ardooie / Tielt - De Brugse correctionele rechtbank heeft donderdag een 21-jarige man uit Ardooie veroordeeld tot zeven maanden effectieve gevangenisstraf. Hij moest zich verantwoorden voor de diefstal van de gsm van een politieman. J.M. graaide het toestel nota bene tijdens een verhoor mee.

Op 5 april 2017 werd J.M. op het politiekantoor in Tielt verhoord naar aanleiding van een andere zaak. De wijkagent ontdekte enkele uren later dat zijn gsm van zijn bureau verdwenen was. Het toestel werd uiteindelijk beschadigd aangetroffen bij de vriendin van de beklaagde. De burgerlijke partij kreeg van de rechter een schadevergoeding van 500 euro toegewezen.

De jongeman uit Ardooie ontkende lange tijd dat hij iets met de diefstal te maken had. “Het zou het domste zijn dat ik ooit gedaan heb”, verklaarde hij toen. Aan zijn justitieassistent gaf J.M. de diefstal later toch toe. “Hij is dus blijkbaar echt zo dom. Dergelijke feiten kunnen absoluut niet, ik heb zoiets nog nooit meegemaakt”, aldus procureur Mike Vanneste.

De verdediging wierp op dat J.M. zijn jeugd in verschillende instellingen doorbracht. Bovendien is hij zwakbegaafd en denkt hij niet na over de gevolgen van zijn daden. De advocate van de beklaagde vroeg tevergeefs om voorwaarden op te leggen.