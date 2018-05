Koppel dat verdacht wordt van moord op gevangenisverpleegster overgeleverd door Spanje

Antwerpen / Olen / Grobbendonk - De 43-jarige man en zijn 33-jarige vriendin die eind april in Spanje werden opgepakt na de moord op een 45-jarige voormalige gevangenisverpleegster in Olen, zijn woensdagavond in België geland nadat ze werden overgeleverd door Spanje. Dat meldt de Turnhoutse afdeling van het parket van Antwerpen. Ze werden donderdagochtend meteen voor de onderzoeksrechter geleid, die hen liet aanhouden voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en roofmoord.

Het lichaam van de 45-jarige Christine Lenaerts uit Grobbendonk werd op 27 april gevonden aan het jaagpad langs het kanaal Herentals-Bocholt in Olen. De verpleegster was op dat moment al enkele dagen vermist. Ze had kort voor ze verdween nog onderdak geboden aan de 33-jarige vrouw, een gedetineerde in de gevangenis van Antwerpen waar Lenaerts werkzaam was. De gedetineerde was niet teruggekeerd van haar penitentiair verlof en zou aan Lenaerts bescherming hebben gevraagd van haar vriend, eveneens iemand met een gerechtelijk verleden. Lenaerts werd omwille van haar tussenkomst geschorst door de gevangenis.

Een dag na de vondst van het lichaam werd het koppel in Spanje aangetroffen en opgepakt. Het parket vroeg daarop om de overlevering en die is er nu dus ook gekomen.