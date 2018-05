Vaticaan waarschuwt: “Wereld heeft niets geleerd van financiële crisis”

Volgens het Vaticaan heeft de wereld geen lessen getrokken uit de financiële crisis die tien jaar geleden uitbrak. In plaats van een meer rechtvaardige economie te installeren, is die nog altijd immoreel, klinkt het donderdag in een zestien pagina’s tellende beleidsnota van de Congregatie voor de Geloofsleer. “Soms lijkt het zelfs alsof er een oppervlakkig, kortzichtig egoïsme is teruggekeerd dat het algemeen welzijn negeert en niet geïnteresseerd is in het creëren en verspreiden van welvaart.”