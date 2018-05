Europese Commissie wil veiligheidssnufjes in nieuwe wagens

Brussel - Om de veiligheid van het wegverkeer te verbeteren, wil de Europese Commissie dat nieuwe voertuigmodellen verplicht uitgerust worden met een hele reeks geavanceerde veiligheidsvoorzieningen, zoals alcoholsloten en systemen die slaperigheid en verstrooidheid detecteren.

De Commissie wil onder meer dat nieuwe personenauto’s in de hele Europese Unie standaard uitgerust worden met geavanceerde noodremsystemen, rijstrook- en snelheidsassistentie, alcoholsloten en systemen die slaperigheid detecteren. In vrachtwagens wil de Commissie ook een systeem dat chauffeurs attent maakt op de aanwezigheid van voetgangers en fietsers. Ze maakt zich sterk dat de introductie van de nieuwe systemen amper invloed zullen hebben op de prijzen.

In combinatie met een systematische analyse van gevaarlijke verkeerspunten en gerichte investeringen zullen de nieuwe veiligheidssystemen het komende decennium meer dan 10.500 mensenlevens redden, meent de Commissie. Vorig jaar vielen er 25.300 doden en 135.000 zwaargewonden op Europese wegen. Met die cijfers wordt het bijzonder moeilijk om het aantal dodelijke slachtoffers te halveren tegen 2020, zoals in 2010 was vooropgesteld.

“Negentig procent van alle verkeersongevallen is te wijten aan menselijk falen. De nieuwe verplichte veiligheidsvoorzieningen zullen het aantal ongevallen verminderen en de weg vrijmaken voor een zelfrijdende toekomst met geconnecteerde en automatische voertuigen”, zo lichtte eurocommissaris voor Interne Markt Elzbieta Bienkowska de voorstellen toe.