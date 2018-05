Eén maand na diefstal van 25.000 euro aan fietsen wordt fietsenwinkel opnieuw bestolen

Antwerpen - Amper een maand nadat dieven ervandoor waren gegaan met 25.000 euro aan fietsen, is The Bike Project in de Lange Koepoortstraat in Antwerpen opnieuw slachtoffer geworden van een diefstal. Op elf seconden tijd slaagde een onbekende erin om een exclusieve Italiaanse fiets van 800 euro mee te graaien.

Na de eerdere diefstal, een maand geleden, plaatste de politie een mobiele camera in de Lange Koepoortstraat. Verschillende winkels stelden vast dat er de laatste tijd vaak wordt ingebroken. Maar omdat de politie die mobiele camera ook op andere plaatsen nodig heeft, werd hij onlangs even weggehaald. En daar maakte een dief dinsdag gretig gebruik van.

“We hadden die fiets, een Cinelli Gazetta, gebruikt voor een fotoshoot”, vertelt zaakvoerder Daan Terclavers (31). “Omdat het druk was in de zaak, hebben we hem daarna teruggeplaatst in de winkel zonder hem meteen op slot te leggen, zoals we met al onze fietsen doen. Dat heeft die dief goed gezien. Hij is snel binnengekomen en heeft hem meegepakt. Hij moet ons goed in de gaten hebben gehouden, want hij wist perfect waar de camera’s hingen en stond er altijd met zijn rug naartoe gedraaid.”

Daan Terclavers (midden) in zijn zaak. Foto: Wim Hendrix

De zaakvoerder hoopt dat iemand de fiets misschien ziet rijden, al beseft hij dat de kans klein is. “Wij zijn de enige verkoper van Cinelli in onze regio. Het zou me verbazen als er meer dan vijf van die fietsen in Antwerpen rondrijden.”

Voor de jonge middenstander is het een zware dobber. “Elke keer als je met zo’n diefstal geconfronteerd wordt, zit je met de handen in het haar”, zegt hij. “Van de vorige diefstal trekken we waarschijnlijk wel wat terug van de verzekering. Maar nu gaat die niet tussenkomen, vrezen we.”

Van de fietsendief die dinsdag toesloeg, ontbreekt voorlopig elk spoor. “Ironisch genoeg werd de mobiele camera van de politie één dag na onze aangifte teruggeplaatst”, lacht Daan Terclavers groen.