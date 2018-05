Politie opent klopjacht op bijtgrage bever in Duitse binnenstad

De politie in het Duitse Herrenberg ging afgelopen nacht op zoek naar een opmerkelijke crimineel: een bever. Het dier had in het centrum van de stad iemand gebeten. Uiteindelijk kon de dader in de kraag worden gevat.

Voorbijgangers in de binnenstad van Herrenberg (in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg) keken in de nacht van woensdag op donderdag vreemd op toen ze er een bever zagen rondwandelen. Het dier bleek ook nog eens slecht gehumeurd te zijn, want de bever beet een passant in de hand.

De politie kwam ter plaatse om het dier te vangen, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. “Het agressieve beest liet dat niet zomaar gebeuren”, aldus een politiewoordvoerder tegen Bild. “Met de hulp van een tweede patrouille en de inzet van twee bezems lukte het uiteindelijk om de bever in een emmer te krijgen.”

Het dier werd bij een rivier vrijgelaten. Het slachtoffer van de bever ging ter controle naar het ziekenhuis. Hij raakte lichtgewond.