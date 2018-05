Zo’n 400 fans present op eerste training van kampioen Club Brugge: spelers en coach krijgen applaus

Club Brugge heeft de landstitel al op zak, waardoor de laatste thuiswedstrijd tegen AA Gent in principe overbodig werd. Maar de kersverse kampioen wil de “Slag om Vlaanderen” zondag nog winnen, want een titelmatch voor eigen volk is belangrijk voor de supporters. Dat werd vandaag alvast duidelijk op de eerste training van de kersverse landskampioen: coach Ivan Leko en de spelers werden door de naar schatting 400 aanwezige fans op applaus onthaald.