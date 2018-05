Academie die de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt, neemt externe experts onder de arm na seksschandaal

De Zweedse Academie, het orgaan dat de Nobelprijs voor Literatuur uitreikt, heeft verschillende externe experts aangenomen die moeten helpen het vertrouwen te herstellen. Dat werd donderdag bekendgemaakt.

De academie maakte op 4 mei bekend dit jaar geen Nobelprijs uit te reiken, omdat er grote onenigheid bestond onder de juryleden over hoe om te gaan met het seksschandaal waarin ze verwikkeld was, en de vermoedelijke schendingen van de regels over belangenconflicten.

Sinds april staan zes tot acht experten, onder meer in recht en conflictbemiddeling, de leden en het personeel van de academie bij, stelt interim-voorzitter Anders Olsson in een verklaring.

Door recente aanpassingen aan de statuten uit 1786 mogen leden, die benoemd zijn voor het leven, aftreden. Vier van de 18 leden hebben dit gedaan, vier anderen zetten in april een stap opzij. Zij maakten nog niet bekend of zij ook willen aftreden. Olssen gaf aan te hopen dat ze terugkeren naar de academie.