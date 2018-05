Sterke Italianen stoppen de droom van jonge Rode Duivels op EK voor U17

De jonge Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om geschiedenis te schrijven. Ze verloren in de halve finale van het EK voor U17 met 2-1 tegen Italië en konden zich bijgevolg niet voor het eerst plaatsen voor de finale. De Italianen nemen het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en gastland Engeland.

De Belgen hadden het in de eerste helft moeite met het hoge tempo van de Italianen. Ze konden de bal moeilijk in de ploeg houden. Club Brugge-doelman Nick Shinton hield de Rode Duivels meermaals recht. De belangrijkste redding verrichte hij toen Vergani door de buitenspelval glipte. Met een beenveeg hield de doelman de nul op het bord.

Op het halfuur kreeg Italië toch waar het recht op had. Een vlotte combinatie in het strafschopgebied die gevolgd werd door een goede voorzet naar de tweede paal. Daar stond Gyabuaa klaar om de 1-0 simpel binnen te koppen. De Belgen kwamen zelf niet verder dan een paar halve kansjes en Shinton moest Vergani nog eens van de 2-0 houden.

Duivels herpakken zich

De Belgen kwamen een stuk beter uit de kleedkamer. Vandermeulen en vooral Vertessen staken hun neus aan het venster, maar hun pogingen misten het kader. Ook Yayi Mpie kon een mooie actie maken, maar het schot van de linksbuiten ging over. Yorbe Vertessen van PSV bleef bedrijvig op rechts. Hij kon net na het uur - op assist van Sierra - een mooie counter afwerken.

Italy 1 Belgium 1. Belgium are level after a fine move ends with Vertessen getting his fourth goal in England #U17EURO #ITABEL pic.twitter.com/VBjw4AS2Kx — Football 24/7 (@foetball247) 17 mei 2018

Het slotkwartier ging goed op en neer. Shinton had een goede redding in huis op het schot van Greco. Aan de overkant moest zijn Italiaanse collega Russo alles uit de kast halen toen Yayi Mpie van in de zestien naar de korte hoek schoot. Geen doelpunt voor de Belgen, wel voor de Italianen in de daaropvolgende aanval. De Belgen ontzetten een voorzet in de voeten van Vergani. Controle met links en met rechts uithalen. De wegdraaiende bal liet Shinton kansloos.

De Rode Duivels ontsnapten nog aan de 3-1 omdat de Italianen verzuimden om een snedige counter af te werken. Een ultieme poging voor de Duivels van Loic Masscho vloog nipt over het doel. Geen finale dus, maar de Duivels mogen het toernooi met opgeheven hoofd verlaten.

De ploeg van Thierry Siquet, generatie-2001, plaatste zich voor de halve finales na een 9 op 9 in de groepsfase, waarin achtereenvolgens Ierland (2-0), Bosnië-Herzegovina (4-0) en Denemarken (1-0) werden verslagen, en een 2-1 zege in de kwartfinales tegen titelhouder Spanje.

Het was voor de Belgische U17 de tweede halve finale in vier jaar tijd. In 2015 haalde de lichting-1998 met bondscoach Bob Browaeys de halve finales op het EK in Bulgarije, waar Frankrijk te sterk was na strafschoppen. Later dat jaar behaalden ze een bronzen medaille op het WK in Chili.