Waarom speelt Radja Nainggolan met gaten in zijn kousen?

De oplettende kijker heeft het misschien al gespot tijdens een wedstrijd van AS Roma of de Rode Duivels: Radja Nainggolan die met grote gaten in zijn kousen speelt. En dat blijkt een bewuste keuze te zijn, want Radja knipt zelf perfect de ronde gaten in zijn kousen. Maar waarom?

POLL. Welke 23 Rode Duivels kiest u voor het WK in Rusland?

Sportjournalisten Maarten Breckx en Michiel Ameloot vroegen in de podcast ‘Missie Moskou’ aan teammanager Piet Erauw en logistiek manager Jurgen Van Der Mijnsbrugge waarom Radja dit eigenlijk doet.

“Zijn sokken kunnen de omvang van zijn kuiten niet aan”, luidt de simpele verklaring van Van Der Mijnsbrugge. “Dat is al een probleem geweest”, vult Erauw aan. “Dan zei de ref: sorry jongen, maar dat mag niet!”

Foto: Photo News

Hallucinante cijfers: liefst 17 ton materiaal naar Rusland

Binnenkort zakken de Rode Duivels af naar Rusland voor het WK en dat betekent dat er uiteraard heel wat materiaal mee moet.

“Ik denk dat we in totaal een kleine 16 à 17 ton materiaal meenemen naar Rusland”, vertelt logistiek manager Jurgen Van Der Mijnsbrugge. “Dan spreken we over medisch materiaal, cameratoestellen van de analisten, laptops, kledij, sportmateriaal, … Dat zijn in totaal twee vrachtwagens vol met spullen (lacht).”

Er zijn ook nog heel wat andere hallucinante cijfers:

- Het logistieke team werkt tijdens het WK minstens 16 uur per dag

- Het hotel van de Belgen in Rusland werd al geboekt in januari 2017, nog vóór dat ze zich gekwalificeerd hadden. “We hebben ons basiskamp eind januari 2017 vastgelegd. We waren toen al het 9e of 10e land dat zijn hotel had gekozen, dus er waren al een aantal mooie opportuniteiten verdwenen”, zegt teammanager Piet Erauw.

- Ooit lag de short van Vincent Kompany pas 30 minuten voor de wedstrijd klaar. “We hebben ooit een heel nipte situatie gehad in Wales. Vincent Kompany vroeg een hele grote short en we hebben die toen moeten bijbestellen. Toen we de short aankregen in Brussel, bleek het niet de juiste maat te zijn. Uiteindelijk heeft het tot een half uur voor de wedstrijd geduurd vooraleer we de juiste short kregen. We hebben er in de gang nog vlug een nummer opgezet. Hij heeft toen wel nog gescoord”, lacht Jurgen.

- Eén persoon gaat mee om non-stop wedstrijdshirts te bedrukken, per match liggen er drie bedrukte shirts klaar per speler, en één iemand is fulltime bezig met kleren wassen.