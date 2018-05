Griekenland en Macedonië bereiken doorbraak in jarenlange ruzie over naam

Na een jarenlange ruzie heeft de regering van Macedonië naar eigen zeggen met Griekenland een oplossing voor de naam van de Balkanstaat gevonden.

Er is een variant, die voor beide kampen aanvaardbaar is, zei de Macedonische premier Zoran Zaev donderdag na gesprekken met de Griekse regeringsleider Alexis Tsipras in Sofia. Beiden moeten in eigen land nog overleg plegen of de variant haalbaar is. “En als dat zo is, dan hebben we waarschijnlijk een oplossing”, zei Zaev.

Sinds de Macedonische onafhankelijkheid van Joegoslavië 27 jaar geleden verzet Griekenland zich ertegen dat het buurland dezelfde naam draagt als de eigen in het noorden liggende provincie Macedonië. Athene vreest dat Macedonië later aanspraak zal maken op het Griekse gebied met dezelfde naam en blokkeert daarom het begin van EU-toetredingsgesprekken net zoals het NAVO-lidmaatschap van het buurland. En daarom wordt het Balkanland formeel nog steeds de “Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië” (FYROM) genoemd.