Britse die Belgische vriend met zoutzuur overgoot schuldig bevonden maar niet aan moord

Hij was tot aan zijn nek toe verlamd en zijn lichaam vrijwel volledig verminkt. De oorzaak: een zwavelzuuraanval van zijn Britse ex in zijn slaap. Na een lijdensweg van 15 maanden is de 29-jarige Belg Mark van Dongen vorig jaar gestorven. Zijn vriendin Berlinah Wallace (49) is nu door een Britse rechter schuldig bevonden aan de feiten, ook al heeft ze altijd volgehouden dat ze dacht dat het water was wat ze over hem goot. De vrouw ontsnapt wel aan een zware veroordeling want ze wordt niet voor moord vervolgd.

Het gebeurde op 23 september 2015 in Bristol, waar Mark woonde. Zijn ex, die ruim vijftien jaar ouder was, had nog een sleutel van zijn appartement. Terwijl Mark sliep is ze binnengekomen en goot ze zwavelzuur over hem.

Volgens Bart, de broer van Mark van Dongen, kon ze het niet verkroppen dat Mark het had uitgemaakt.

Door de zwavelzuuraanval verloor Mark zijn linkerbeen, een oog en een oor. Acht maanden lang werd hij in een Engels ziekenhuis in coma gehouden. Toen hij bijkwam, moest hij opnieuw leren praten.

Helse pijnen

Maar hij leed helse pijnen en werd gek van de jeuk.

Om zijn zoon bij te staan, reed Barts vader voortdurend op en neer naar Bristol. Tot hij naar het ziekenhuis in Overpelt kon worden gerepatrieerd. Daar week zijn familie niet van zijn zijde.

Maar begin vorig jaar stierf hij. Hij vroeg euthanasie aan. “Zijn lichaam was op”, zei Bart.

Berlinah Wallace (49), die bittere tranen huilde op haar proces, hield haar onschuld staande. Ze beweerde dat ze dacht dat het om water ging. Een paar weken geleden, op haar proces, kwam haar verdediging plots met het verhaal dat het slachtoffer het zoutzuur net had klaargezet voor wanneer Berlinah zou binnenkomen. Zodat hij haar dan kon overgieten.

Op het moment van de feiten deden de twee een poging om de brokken te lijmen nadat hun relatie een nieuw dieptepunt bereikt had na 5 jaar. “Ik had ontdekt dat hij me bedroog en had hem daarmee geconfronteerd”, zei ze. “Hij nam me vast en viel me aan wanneer ik het appartement wilde verlaten. Toen werd ik gek en heb ik dat glas over hem heen gegooid.”

Alles werd zwart

“Ik dacht dat er water inzat”, aldus Wallace. “Ik wist niet wat het was tot hij me zei dat ik zoutzuur over hem heen had gegooid. Plots werd alles zwart. Ik panikeerde, allerlei gedachten gingen door mijn hoofd. Een van de vragen die ik me stelde was waarom hij zoutzuur in mijn kop zou doen. Ik ben geschokt dat hij me wilde vermoorden. Dat hij me zo hard haatte.”

Volgens haar advocaat is enkel de Belgische arts die hem euthanaseerde schuldig aan zijn dood. Niet zijn cliënte.

Donderdag is ze schuldig verklaard. Maar niet aan moord. Zo ontsnapt ze aan de zwaarste straf. Hoe lang ze naar de cel moet, moet nog bepaald worden.