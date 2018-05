Batterijen van elektrische fietsen vatten vuur in fietsenwinkel

Ieper - De uitbater van een fietsenwinkel in het centrum van Ieper heeft door zijn snel en koelbloedig optreden wellicht een mogelijk brand in zijn zaak kunnen vermijden. Twee batterijen van elektrische fietsen waren immers oververhit geraakt en waren beginnen smeulen. De brandweer roept op tot waakzaamheid bij het opladen van batterijen.

“Toen we woensdagavond ter plaatse kwamen, had de eigenaar van de zaak de batterijen zelf al geblust met een poederblusser”, zegt de brandweer van Ieper. Twee gesmolten batterijen getuigen van het voorval.

Voor de Ieperse brandweer was het de eerste keer dat ze opgeroepen werden voor smeulende fietsbatterijen. Veel andere korpsen hebben er wel ervaring mee en waarschuwen voor de gevaren.

Volgens Brandweervereniging Vlaanderen is waakzaamheid absoluut noodzakelijk bij het opladen van fietsbatterijen. “Het gaat om lithiumbatterijen”, klinkt het. Die zitten ook in laptops en gsm’s en kunnen in brand schieten door oververhitting tijdens het opladen of door een mechanisch defect.

“Paniek is absoluut niet nodig. Maar we raden wel aan om een rookmelder te plaatsen in de ruimte waar je je fietsbatterij aan de lader legt. En nog een tip: zorg dat je fiets los staat, dat wil zeggen dat hij met niets in aanraking komt. En plaats hem zeker niet onder of naast het schap met restjes verf, white spirit of andere brandbare producten. En dek hem zeker niet af met een laken of doek wanneer hij aan het opladen is. “