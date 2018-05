Wie dinsdag naar de dierentuin van het Tsjechische Praag ging, kon meteen genieten van een primeur. Het pasgeboren aardvarkentje mocht er voor het eerst naar buiten en werd zo dus aan het grote publiek getoond. Welk geslacht het diertje heeft, is nog niet geweten. “Daarvoor hebben we een stukje van de pels nodig”, klinkt het. Het aardvarkentje verkeert voor de rest in goede gezondheid, en weegt zo’n 4 kilogram.