Moordverdachten gevangenisverpleegster onder zware beveiliging naar rechtbank gebracht

Olen - De twee verdachten van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts uit Grobbendonk zijn donderdagvoormiddag voor de onderzoeksrechter verschenen. Marco L. (43) en Ashley V.D.V. (33) werden onder zware beveiliging de rechtbank binnengebracht.

In afzonderlijke auto’s en begeleid door agenten werden ze donderdagochtend het gerechtshof van Turnhout binnengeleid. Ashley V.D.V. had naast handboeien ook een stevige gordel rond haar middel voorzien, met een handgreep op de rug. Een zwarte bivakmuts over haar hoofd en een grote doodskop op haar broek, maakte het plaatje compleet. Haar maatje Marco L. kreeg een politiejas over het hoofd gegooid bij het uitstappen uit de politieauto.

Het koppel wordt door het gerecht verantwoordelijk geacht voor de dood van gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45) uit Bouwel. Die werd op donderdag 26 april vermoord teruggevonden aan de oude stortplaats van Umicore in Olen. Ze werd er gedumpt nadat ze met haar jas gewurgd was.

Een dag later werden bij een routinecontrole op een bus aan de Spaanse grens Marco L. (43) en vriendin Ashley V.D.V. (33) uit Herentals opgepakt. Woensdag werden ze door Spanje aan België uitgeleverd.

De twee moordverdachten werden donderdag voorgeleid voor de Turnhoutse onderzoeksrechter. Die besliste om hen aan te houden wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving en roofmoord. Dinsdag verschijnt het duo voor de raadkamer.

Foto: BERT DE DEKEN

