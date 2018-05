Universiteit Gent wil academiejaar dan toch niet op 1 september laten beginnen

Gent - De Universiteit Gent wil het academiejaar niet langer op 1 september laten beginnen. Dat is donderdag beslist door de onderwijsraad. Na overleg binnen de verschillende faculteiten organiseerden de studenten een grote bevraging en mochten personeelsleden vragen en suggesties insturen. Daaruit bleek dat er onvoldoende draagvlak is om de academische kalender te herschikken. De universiteit wil nu focussen op activerend leren bij de praktische hervorming van het academiejaar.

De hervorming van de academische kalender ligt sinds vorig jaar moeilijk bij de studenten en het academisch personeel van de Universiteit Gent. Donderdag boog de onderwijsraad (met professoren, assistenten en studenten) van de UGent zich over de controversiële start op 1 september. Die bracht unaniem een negatief advies uit. Het advies wordt doorgestuurd naar de Raad van Bestuur van de UGent, waar op 1 juni een finale beslissing over de kalender genomen zal worden.

Maar volgens rector Rik Van de Walle is het idee niet langer aan de orde. “De UGent draagt participatie hoog in het vaandel. Ook de studenten hebben zich hard ingezet, onder meer door een grootschalige bevraging. We gaan als universitaire gemeenschap nu even gedreven aan de slag met een verbindend project rond activerend leren”, klinkt het.