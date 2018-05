Deze boetes zien er nep uit maar als u ze niet betaalt, krijgt u wel een aanmaningsbrief in de bus

Meer dan 100.000 Belgen kregen recent een boete in de bus waarop het rekeningnummer en de uiterste betaaldatum ontbraken. Een zoveelste geval van oplichting, zo lijkt het. Maar wie niet betaalt, krijgt een aanmaning in de bus.

Het gaat wel degelijk om echte pv’s, klinkt het bij politie en de FOD Justitie.

Alle 187 politiezones werden op de hoogte gebracht van het “technische probleem”.

“Het betrof hier een foutje van Bpost. Toen dat werd opgemerkt, waren al duizenden boetes de deur uit. Het gaat om boetes die tussen 9 en 11 mei werden verstuurd”, zegt de lokale politie van Tielt.

Wie de boete niet betaalt, zal een herinnering krijgen.

Bij de overheid is men zich bewust van het feit dat het nieuwe boetesysteem, onder meer via verkeersboetes.be, nog met een aantal kinderziektes te kampen heeft. Ook vorige maand al waren er foutmeldingen in het systeem waardoor honderden pv’s plots onbruikbaar werden. Maar anderzijds gebeurt de afwikkeling van boetes nu veel vlotter. Zowel voor de overtreder als voor de administratie.

Wie zo een boete zonder rekeningnummer kreeg, kan die online betalen via de website www.verkeersboetes.be of op het rekeningnummer BE34 6792 0036 2590 (BIC: PCHQ BE BB) met vermelding van de gestructureerde mededeling.

Met klachten of vragen kan je terecht bij het callcenter van de FOD Justitie: www.verkeersboetes.be of 02/278 55 60.