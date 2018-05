Vader voormalig Genk-speler verklaart waarom zoon niet in Engelse selectie zit

De 21-jarige Jamaicaan Leon Bailey (ex-RC Genk) zal niet in actie komen op het WK in Rusland. Zijn geboorteland Jamaica kon zich niet plaatsen voor de eindronde van het toernooi. Ondanks de geruchten dat linksbuiten graag voor de Engeland zou kiezen, nam bondscoach Gareth Southgate Bailey niet op in zijn selectie. “Het is onze eigen keuze, niet die van de coach”, vertelde zijn vader.

Leon Bailey werd door verschillende stemmen getipt als mogelijke verrassing in de WK-selectie van Gareth Southgate. De Jamaicaan flirtte al verscheidene keren met de Engelse nationale ploeg. Door op zijn posts op sociale media steevast te eindigen met de woorden Humble Lion, mogelijk een referentie naar de bijnaam van de Engelsen ‘The Three Lions’.

Humble Lion. #Tattoo Een bericht gedeeld door Leon Bailey ? (@leonbailey_9) op 16 Mei 2018 om 5:31 (PDT)

Aangezien Bailey niet verder kwam dan een vriendschappelijke wedstrijd voor de U23 van Jamaica, ligt de definitieve keuze voor een land nog open. Of dat effectief Engeland wordt, is een ander paar mouwen. Zijn grootouders zouden in Engeland geboren moeten zijn. Nu hebben ze enkel een paspoort van het land. Daarnaast vraagt de Engelse voetbalbond FA dat een buitenlandse speler vijf opeenvolgende jaren in Engeland moet verblijven voor diens 18e verjaardag. Beide pistes zijn dus uitgesloten voor Bailey en het wordt moeilijk om uit te komen voor The Three Lions.

“Niet de keuze van Southgate”

Craig Butler, die naast de vader ook de manager is van Leon Bailey, reageerde op de niet-selectie van zijn zoon voor de Engelse ploeg. “Het is niet zo dat hij gepasseerd is”, opent Butler. “De technische staf vroeg mij om informatie over Leon over het feit of hij voor Engeland zou willen uitkomen. Ik heb die nog niet verschaft. Het is dus niet de keuze van Southgate om Bailey thuis te laten. Wij zijn gewoon nog niet klaar om een nationaal elftal te kiezen.”

Naast Engeland en geboorteland Jamaica is ook Duitsland een optie. Bailey is er immers actief bij Bayer Leverkusen. Wil hij effectief voor de Mannschaft uitkomen, dan zal hij minstens acht jaar in Duitsland moeten verblijven.

Bailey speelt een sterk seizoen voor Leverkusen, waarvoor hij in januari 2017 RC Genk verliet. In 30 wedstrijden stond hij 25 keer in de basis. Hij kwam tot 9 doelpunten en 6 assists. Die goede prestaties zal hij dus al zeker niet kunnen doortrekken naar het WK.

