Uitgeweken Vlaming in Thailand aangehouden op verdenking van maffiapraktijken

Een Belg die al jaren in Pattaya (Thailand) woont is daar door de politie aangehouden op verdenking van oplichting. Hij wordt in verband gebracht met maffiapraktijken en zou mensen bedreigd en zelfs aangevallen hebben omdat ze niet betaalden.

Politiechef Surachet Hakpan kondigde donderdag de arrestatie van Gaetan Sergel Rsdoutey donderdag aan en nodigde daarvoor de lokale media uit. “Omdat we er alles aan doen om de maffia buiten te houden”, klonk het.

De man met Belgisch paspoort zou in de buurt van Gent hebben gewoond voor hij naar Thailand trok om daar een relatie te beginnen en ook te huwen met een plaatselijke schone. Hij werkte niet om aan de kost te komen maar hield zich met allerlei louche affaires bezig. Zo perste hij mensen af. Wie niet betaalde, werd bedreigd. Onder meer een andere Belg die in Pattaya woont, werd in elkaar geslagen omdat hij niet met geld over de brug kwam”, zegt politiechef majoor-generaal Surachet.

De politie zegt dat de Belg en zijn handlangers op zijn minst nog drie of vier andere slachtoffers hebben gemaakt. Maar het onderzoek loopt nog.

Speurders ontdekten intussen ook dat Gaetan Sergel Rsdoutey zijn vrouw via een lokale agent leerde kennen. Die man wordt er nu van verdacht zo’n 300 huwelijken tussen Thaise vrouwen en buitenlandse mannen te hebben geregeld.

De Belg riskeert een zware gevangenisstraf en zal nadien vermoedelijk worden uitgewezen door de Thaise autoriteiten.