Ouders folterden tien kinderen met kokend water en kruisboog

Een ouderpaar uit de Amerikaanse staat Californië zou tien kinderen brutaal hebben gefolterd. Dat melden de Amerikaanse media. Zo kregen de kinderen heet water over zich en werden ze beschoten met een kruisboog. Ze ondergingen ook “waterboarding”, waarbij een verdrinking wordt nagebootst, zo meldt de krant Washington Post op gezag van het openbaar ministerie van het district Solano. De ouders, die 29 en 31 jaar oud zijn, werden opgepakt.

De kinderen zijn tussen vier maanden en twaalf jaar oud, aldus de krant Los Angeles Times. De man zou de vader van acht van de tien kinderen zijn.

De woning van het gezin in Fairfield zou bovendien vol uitwerpselen, verrot voedsel en ander afval gelegen hebben. Toen de twee eind maart hun 12-jarige zoon als vermist hadden opgegeven, kwamen speurders te weten in welke omstandigheden de kinderen leefden. De jongen werd uiteindelijk teruggevonden in de buurt van zijn woning.

De kinderen werden onder het toezicht van de jeugdrechter geplaatst, en leven volgens de media ondertussen bij familieleden.

De buren en kennissen van het gezin waren niet op de hoogte van het misbruik, omdat de kinderen thuisonderwijs kregen. Uit getuigenissen van de acht oudste kinderen, bleek dat de folteringen al in 2014 begonnen. De kinderen hadden littekens en verwondingen, zoals gebroken armen.