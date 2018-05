What matters to you-dag in zorgsector op 6 juni

Op 6 juni houdt de zorgsector in ons land zijn tweede ‘What matters to you’-dag. Zorgverleners hebben die dag extra aandacht voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen die ze verzorgen. Al zijn er intussen ook ziekenhuizen die de focus van de actie verbreden en ook aandacht schenken aan de zorgverlener zelf.

“In het Engels kun je het onderscheid goed aantonen”, stelt Vera De Troyer, stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro, de grootste koepelorganisatie van zorginstellingen in Vlaanderen. “Wij hebben als zorgverleners de neiging om steeds te vragen hoe met de patiënt gaat, met de nadruk op fysieke symptomen. What’s the matter, luidt het dan.”

Maar zeker ook belangrijk, zo stelt De Troyer, is wat er in het hoofd van de patiënt omgaat. “Of in het Engels: what matters to you?. Het gaat vooral om de alertheid bij zorgverleners voor wat er in de patiënt omgaat. Dat speelt een rol”, legt De Troyer uit. “Iemand die in een zorginstelling aan het revalideren is, zal zijn revalidatie bijvoorbeeld zelf bemoeilijken als hij zich telkens zorgen maakt over hoe hij het moet bolwerken zodra hij naar huis gaat”, stelt ze. “Het helpt bijvoorbeeld al om sommige zaken bespreekbaar te maken en samen uit te kijken naar een goede oplossing.”

Internationaal

De ‘What matters to you’-dag is een internationaal initiatief dat in Noorwegen begon en intussen al in 32 landen navolging kreeg. Zorgnet-Icuro wil die boodschap graag mee uitdragen en ondersteunt dit initiatief op sociale media en door posters te voorzien die elke zorginstelling kan personaliseren. “Zo kan bijvoorbeeld de verpleegkundige of dokter van de eigen organisatie op de poster staan en aan de hand van een eigen voorbeeld aangeven hoe ze hebben meegewerkt.”

De actie is vooral symbolisch. “Beschouw het als een feestdag waarop we de houding die we elke dag wensen aan te nemen in de kijker zetten.” Op sommige plekken wordt ook iets extra’s georganiseerd voor patiënten. “Meestal is dat iets kleins, zoals mensen samenbrengen, een kleine attentie of een uitstapje. In andere ziekenhuizen wordt deze dag vaak aanzien als startdatum voor nieuwe beleidsinitiatieven, zoals het werken met kaartjes waarop patiënten tips kunnen aanreiken wat dat extraatje voor hen zou kunnen zijn.”

Meer werk?

Maar betekent zo’n dag niet bijkomend werk voor een zorgsector die, zo blijkt nog maar eens uit recente mediaberichtgeving, vaak met een hoge werkdruk moet omgaan? “Wij beseffen dat zorgpersoneel het vaak heel druk heeft. En juichen alle oplossingen en overleg toe om dat te verbeteren of om ermee om te gaan. Al hoeft die extra aandacht via ‘What matters to you’ ook niet meteen veel bijkomend werk te vergen”, stelt De Troyer.

“Zelf heb ik dertien jaar op de dienst pediatrie gewerkt. Ik heb toen gezien dat je met kleine dingen, en door goed contact met je patiënten, een groot verschil kunt maken. Zelf ga je dan ook met vleugeltjes naar huis, omdat je echt iets hebt kunnen betekenen voor die zorgvrager”, legt ze uit. “Zorgverlening is zoveel meer dan een infuus plaatsen.”

