Deze vrouw is 128 jaar, maar kende nog nooit één gelukkige dag. “Mijn lange leven is een straf van God”

Ze werd twee eeuwen geleden geboren en overleefde naast beide wereldoorlogen ook een deportatie naar Kazachstan en een ballingschap in Siberië. Op de identiteitskaart van Koka Istambulova staat 1 juni 1889 als geboortedatum en als dat klopt, is ze met voorsprong de oudste persoon die ooit gedocumenteerd werd. Maar daar is ze niet bepaald gelukkig mee.

Koka Istambulova is volgens haar paspoort ruim 128 jaar oud. Dat maakt de vrouw uit Tsjetsjenië in een klap de oudst bekende persoon ooit. Toch laat dat haar allemaal koud. Meer nog, de vrouw ziet haar lange leven als “een straf van God”.

“In mijn hele leven heb ik geen enkele gelukkige dag gehad”, zegt ze aan Russische media. “Ik moest altijd hard werken en nooit was er tijd voor rust of plezier. Ik ben moe. Het is geen geschenk van God, maar een straf.”

Op enkele weken van haar 129e verjaardag is de oude vrouw nog erg mondig. Ze is nog goed ter been, maar haar gezichtsvermogen gaat sterk achteruit. Een verklaring voor haar hoge leeftijd heeft Istambulova niet. “Ik weet het niet. Ik heb er niets voor gedaan. Het is gewoon Gods wil voor mij. Als ik terugkijk op mijn ongelukkige leven, wens ik eigenlijk dat ik jong gestorven zou zijn. Zelfs nu leef ik niet echt, ik sleep mij gewoon van dag tot dag.”

Istambulova overleefde al haar kinderen. Haar laatste kind, een dochter Tamara, overleed vijf jaar geleden op 104-jarige leeftijd.

Koka Istambulova met haar verwanten Foto: BELGAIMAGE

Of de vrouw echt zo oud is als ze beweert, kan niet geverifieerd worden. Haar officiële documenten gingen verloren tijdens de Tsjetsjeense oorlog van 1999 tot 2009 en er zijn geen betrouwbare geboortegegevens te vinden.

Als het paspoort van Istambulova klopt, is ze ruim zes jaar ouder dan de vorige oudst bekende persoon. Dat was de Franse Jeanne Calment, die in 1997 op 122-jarige leeftijd stierf. Momenteel is Chiyo Mikayo (117) uit Japan de oudste levende persoon.