4 op de 10 Belgen vreest voor job

Vier op de tien Belgen vreest dat zijn of haar job in de komende 10 jaar zal verdwijnen door toenemende automatisering. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half bij 1.000 Belgische werknemers. Nochtans is die vrees niet altijd terecht, blijkt uit onafhankelijk onderzoek bij 200 Belgische bedrijven.

Uit een recente OESO-studie blijkt dat in de nabije toekomst heel wat jobs zullen worden vervangen door geautomatiseerde processen. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, hoeft deze automatisering van bedrijfsprocessen echter niet noodzakelijk te leiden tot jobverlies. Volgens zeven op de tien bedrijven zal de automatisering immers niet leiden tot banenverlies, wél tot een verschuiving van de benodigde vaardigheden.

Daardoor zullen er naar verluidt meer vaste of tijdelijke aanwervingen plaatsvinden. 29% van de ondervraagde bedrijven plant het komende jaar permanente functies te creëren om de implementatie van de automatisatie te ondersteunen, 14% opteert voor tijdelijke functies. Bijna de helft van de respondenten (49%) plant de bestaande functies te behouden en open plekken in te vullen.

Zelfreflectie

“Eigenlijk is nu een beetje hetzelfde aan de gang als destijds bij de Industriële Revolutie, waarbij enorm belangrijke veranderingen zich nu zelfs nog sneller voltrekken”, aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half. “Misschien is dit voor het huidige personeel het uitgelezen moment om zichzelf en hun job eens goed in vraag te stellen?”

