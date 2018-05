Tim Coene (39) uit Heverlee sinds eind april spoorloos: politie verspreidt opsporingsbericht

Leuven - De politie en het parket van Leuven zijn op zoek naar de 39-jarige Tim Coene. Hij werd op dinsdag 27 april 2018 voor het laatst gezien in zijn woning in Heverlee, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Coene heeft een normale lichaamsbouw en is ongeveer 1.80 meter groot. Hij heeft kort bruin/grijs haar met voorhoofdskaalheid en heeft blauwe ogen. Hij draagt zowel contactlenzen als een bril. Op vrijdag 30 april 2018 werd Tim door bewakingscamera’s in Saint-Servais, een deelgemeente van Namen, gefilmd. Op dat moment droeg hij een bril met donker montuur en een grote trekkersrugzak.

Hij droeg een jeansbroek en donker gekleurde jas met daaronder een lichtgrijze pull met kap. Tim Coene is vermoedelijk te voet, met het openbaar vervoer of al liftend onderweg. Hij kan verward overkomen en heeft medische verzorging nodig.

Heeft u de man nog gezien of weet u waar hij zich bevindt? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 3030 0. Aan Tim zelf wordt gevraagd om een teken van leven te geven of zich te melden bij de politie. Getuigen is ook mogelijk via opsporingen@police.belgium.eu.